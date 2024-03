Ramen ingeslagen van vrachtwagen Voedselbank: 'Dit verwacht je niet'

"Een triest dieptepunt." Zo omschrijft Margareth Jeuring de schade die afgelopen nacht werd toegebracht aan de vrachtwagen van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Met een stuk ijzer werden de ramen aan beide zijkanten ingeslagen.

De vernielingen kwamen voor de Voedselbank Zuidoost-Drenthe op het slechtst mogelijke moment. Want donderdag is de dag van de uitgifte van de voedselpakketten. Maar vanwege de ingeslagen ramen kon de vrachtwagen vanochtend niet op pad.

Reparatie

"Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt", treurt Jeuring. "Je vraagt je echt af wie zoiets doet. Natuurlijk is er weleens een cliënt ontevreden, maar daar verwacht je dit niet van. Gelukkig zijn we verzekerd. Hopelijk kan de vrachtwagen morgen of anders maandagochtend gerepareerd worden."

De schade aan de wagen werd vanochtend duidelijk toen Jeuring en een collega de bus wilden inladen. "Allereerst zagen we een stuk ijzer bij de achterwielen liggen. Toen ging mijn collega verder kijken en zag toen dat de zijruiten eruit lagen. Dat ijzer hebben ze vermoedelijk bij Kamp Coating weggehaald, die zitten schuin tegenover ons."

Vertraging

Omdat de vrachtwagen niet gebruikt kon worden, moest de Voedselbank Zuidoost-Drenthe een alternatief regelen. "We wisten gelukkig snel te regelen dat we een zelfde soort busje konden huren. We hebben wel een vertraging van zo'n anderhalf uur opgelopen, maar uiteindelijk zijn alle pakketten afgeleverd."

"Vanochtend hebben we de coördinatoren van de uitgiftepunten gebeld en alles uitgelegd. Ze hebben aan de cliënten laten weten dat het vandaag wat langer ging duren. We zijn blij dat we gewoon alles hebben kunnen doen, want we hadden alles al klaar staan. Het is voor een dikke 250 gezinnen en je wil toch dat die hun wekelijkse pakket krijgen."

Aangifte