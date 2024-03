Bert en Gea Venema wonen in 'duurzaamste huis van Drenthe'

'Een kers op de taart' zo noemt Bert Venema zijn winst in de verkiezing van Duurzaamste huis van Drenthe. Volgende week vrijdag mag hij met zijn opgeknapte woning meedoen in de strijd om de landelijke titel.

"Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd: energie wordt in de toekomst duur", vertelt Venema. "Aardgas raakt een keer op natuurlijk. We weten wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Dus ik ben blij dat ik die slag gemaakt heb."

Handjes laten wapperen

Dubbel glas, extra isolerende muren, zonnepanelen, een warmtepomp of tochtstrips, de meeste duurzame trucjes zijn in het huis van Venema te vinden. "Er zitten heel wat uurtjes in want ik heb dat grotendeels zelf gedaan."

In totaal is Venema er dan ook al dertig jaar mee bezig. Als voormalig installateur vond hij het niet erg om zijn handen uit de mouwen te steken. "Ik zat de laatste jaren alleen maar op kantoor want ik had 25 man personeel. Als ik dan thuis kwam dan liet ik mijn handjes wapperen, dat vond ik leuk."

Wollen onderbroek

Ook pasten de Venema's hun gedrag aan in de afgelopen jaren. Oké, de familie heeft een hottub en een pick-uptruck op de oprit, maar verder maken ze van duurzaamheid een sport.

"Mijn vrouw zegt ook wel eens: het is wel een beetje kil in huis. Ik zeg: dan doe je een dikkere trui aan. Of een wollen onderbroek, het kan allemaal."

Hoe ver kan hij nog gaan?

De Venema's passen dus hun gedrag aan. Maar stiekem droomt Bert Venema van nog een stapje verder. "Ik heb nog een cv-ketel hangen die omgebouwd kan worden naar waterstof. Misschien is dat de toekomst."