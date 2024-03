500 Drenten krijgen schadevergoeding voor geweld in jeugdzorg: 'Erkenning is eerste stap'

Een kanttekening is wel dat de postcode werd gebruikt op het moment dat de claim werd ingediend. Dat wil niet zeggen dat het geweld daadwerkelijk in een inrichting, instelling of pleeggezin in Drenthe gebeurde.

Levenslang trauma

Ervaringen van de slachtoffers hebben levenslang doorgewerkt, bleek uit het onderzoek van 2019. "Mensen hebben heel weinig zelfvertrouwen. Psychische problemen. Problemen in relaties, in seksualiteit. Het geweld dat die kinderen in hun vroege jeugd hebben meegemaakt, heeft levenslang doorgewerkt", legt onderzoeksleider Mischa de Winter uit aan de NOS.

Hoewel een geldbedrag het geleden leed niet ongedaan maakt, is er nu de erkenning. In het verleden moesten mensen voor een schaderegeling voor seksueel misbruik met hard bewijs komen wat hen was overkomen, vertelt De Winter. "Voor deze nieuwe regeling hoef je weinig bewijs te hebben. Dat is een groot voordeel, dat je weinig hoeft te bewijzen."

"Mensen moesten vroeger voor commissies verschijnen en dan moesten ze proberen te bewijzen dat ze echt misbruikt waren. Soms geloofde zo'n commissie dat niet of was er niet genoeg bewijs. Dan bleek achteraf dat mensen zeiden: 'nu worden we voor de tweede keer niet geloofd'. Het was een soort tweede traumatisering." Voor sommige mensen is het een doekje voor het bloeden, meent De Winter.

Erkenning eerste stap

Een schadevergoeding en het geweld en leed erkennen, is een stap. Het probleem moet bij de wortels aangepakt worden, zo is De Winter van mening. Dat is nu niet het geval. "Zolang ik me kan herinneren is er sprake van dezelfde problematiek. Wachtlijsten, geldtekort, onvoldoende gekwalificeerd personeel."

Hij kan nog wel even doorgaan. De problemen ontstaan in gezinnen, daar moet je het al aanpakken. In het dagelijks bestaan. "Armoede, onveilige buurten, ouders die met allerlei problemen zitten die hun kinderen eigenlijk niet aankunnen. Daar moet je zijn. Maar daar, in die dagelijkse omgeving, hebben we heel weinig ondersteuning voor ouders."

"We hebben heel veel weggeorganiseerd. Ik noem maar een voorbeeld: jeugd- en jongerenwerk. Mensen die op straat rondlopen, zich met die kinderen op straat bezig houden. Ze kennen, met ze praten. Kijken waar de moeilijkheden liggen en kijken hoe ze geholpen worden."

'Wij maken ze onderdeel van een groep'

Jade Damstra, jongerenwerker bij Neie Naober, onderdeel van Tintengroep in de gemeente Tynaarlo, ziet dat jongerenwerkers wel degelijk invloed kunnen hebben op kwetsbare jongeren. "Voorkomen vind ik een groot woord. Maar wij ondersteunen bijvoorbeeld jongeren bij het organiseren van activiteiten waar ze zelf behoefte aan hebben."

Volgens Damstra komen jongeren zo op een positieve manier in contact met groepen. "Ze krijgen bij ons vaak een rol en worden daarmee onderdeel van een groep. Als ze dan op een later moment problemen hebben, merken we dat ze sneller naar ons toekomen."

Direct contact hebben jongerenwerkers niet met jeugdzorg, maar het komt wel voor dat de jongeren die uit de jeugdzorg komen nog gekoppeld worden aan een jongerenwerker. "Als een traject klaar is, kan het voor de jongeren wel fijn zijn dat ze nog iemand hebben die over hun schouder meekijkt. Iemand die meedenkt en ondersteunt bij het inrichten van hun dagelijks leven", vertelt Damstra.

Volgens haar zou dat een vaste route moeten worden. "Dan krijgen de jongeren de ondersteuning die zij verdienen voor een stabiele ontwikkeling."

Hoopvol