Gemeente plaatst beveiligingscamera na explosies in Schoonoord

De gemeente Coevorden heeft een beveiligingscamera laten plaatsen op de hoek van de Brugstraat en de Slenerweg in Schoonoord. Die maatregel is genomen na twee nachtelijke explosies in het dorp.

In beide gevallen was dezelfde woning aan de Brugstraat het doelwit. Vannacht ontstond er rond 03.00 uur brand na een explosie. Drie verdachten zijn aangehouden. Een van de verdachten, een 17-jarige jongen uit Rotterdam, is gearresteerd in de omgeving van het huis waar in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.10 uur ook al een explosie was.

De twee anderen zijn een uur later aangehouden in een auto op de A28, ter hoogte van Harderwijk. Het gaat om twee vrouwen van 23 jaar uit Barendrecht en Amsterdam. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar beide explosies.