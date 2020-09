Drinken de spelers van FC Emmen thee tijdens de rust?

Bijna elke amateurvoetballer drinkt in de rust van een wedstrijd thee, soms met suiker voor een energieboost! Staat er bij FC Emmen in de rust ook thee?

Waarom thee?

De traditie om tijdens de rust thee te drinken bij het voetballen is al zo oud als de sport zelf. Zowel het voetballen als het theedrinken zijn overgewaaid uit Engeland, waar thee en voetbal al eeuwen samen gaan.

Het gebruik om thee te drinken tijdens de rust is niet in de laatste plaats overgewaaid vanuit Groot-Brittannië omdat het een goedkope optie is. Daarnaast heeft het drinken van thee nog meer voordelen boven het drinken van water.

Omdat thee heet is, drink je het langzamer. Dit zou ervoor zorgen dat de spelers minder snel na de rust een plaspauze nodig hebben. Daarnaast bevat thee aminozuren, wat het spierherstel bevorderd. Met alleen water blijf je wel gehydrateerd, maar mis je de voordelen van thee. Ook de cafeïne in thee zou er voor zorgen dat spelers beter gefocust blijven.

FC Emmen

Dan komen we terug op de vraag van Frank Geertsema. Drinken de spelers van FC Emmen in de rust dan ook thee? Dé man die dat weet, is Karel Hilbrands, materiaalman bij de Drentse club.

"Jazeker staat er thee tijdens de rust. Dat zet ik zelf, dus ik kan het weten", zegt Hilbrands. Mét suiker? "Er staat ook altijd suiker bij ja, maar dat pakken de jongens meestal niet."

Ook niet alle spelers drinken thee, weet Hilbrands. "Vaak zijn er toch wel een stuk of zes, zeven spelers die voor de thee gaan. Maar er wordt ook water gedronken, of sportdrank. Het is maar net waar ze zin in hebben."

