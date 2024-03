Vitrines in Bentheimerstraat tonen vroegere stadspoort van Coevorden

In de binnenstad van Coevorden is de 'nieuwe' Bentheimer Poort zo goed als gereed. In vitrines aan weerzijden van de Bentheimerstraat zijn de fundamenten van de vroegere stadspoort te bekijken.

In de vitrines zijn bodemvondsten tentoongesteld die in de buurt zijn opgegraven, zoals kannen, glazen, wapens, lakzegels en een berenklauw. Ze zijn grotendeels in een commandeurswoning in de buurt gevonden.

De stukken zijn uitvergrote replica's, want de echte voorwerpen blijven in het depot. Volgens de gemeente zou er anders een klimaatbeheersingsplan gemaakt moeten worden om de voorwerpen goed te houden en dat zou te prijzig worden.

Tekst in stadsvloer

In de stadsvloer van de Bentheimerstraat komt binnenkort groot de tekst 'Werda', afgeleid van 'Wie is daar?'. Die vraag werd vroeger gesteld als mensen door de Bentheimer Poort de stad binnen kwamen. De letters worden in 10 natuurstenen gefreesd, die afkomstig zijn van de huidige Markt.

De Bentheimer Poort dateert uit de zeventiende eeuw en vormde vroeger de zuidelijke toegang tot de stad. De poort werd rond 1870 afgebroken.