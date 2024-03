Strenger toezicht moet foute energielabels tegengaan

Iedere maand veel te veel huur betalen omdat er een verkeerd energielabel op je huis zit. Bij huurders in de wijk Koedijkslanden in Meppel is het een bekend probleem. Strenger toezicht op het uitgeven van energielabels moet gaan voorkomen dat een woning een verkeerd label krijgt, meldt de NOS

Eind vorige maand werd bekend dat de energielabels van huurwoningen van Woonconcept in de Koedijkslanden niet kloppen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de woningcorporatie heeft laten uitvoeren. Van de 390 woningen van Woonconcept in de wijk zijn er 69 steekproefgewijs onderzocht, waarvan 52 woningen een A-label hadden. Slechts achttien hebben ook daadwerkelijk dat label. De rest heeft label B, C of D.

Ruimte voor gesjoemel

De labels zijn niet alleen van belang voor huurders en huiseigenaren, het Rijk houdt het systeem met de labels ook aan om het verduurzamen van woningen bij te houden. De labels worden afgegeven door energieadviseurs, in opdracht van de eigenaar van een pand. Omdat de partijen financieel afhankelijk zijn van elkaar, blijft er ruimte voor gesjoemel. Een toezichthouder moet de onafhankelijkheid beter waarborgen.

"Het energielabel speelt een steeds belangrijkere rol in het bevorderen van energiezuinige gebouwen. Het is daarom essentieel dat iedereen kan vertrouwen op de kwaliteit van het energielabel", schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Vier examens voor energieadvisieurs

De 2000 energieadviseurs in Nederland moeten vier examens afleggen en ieder jaar bijscholing volgen om het vak uit te mogen oefenen. De toezichthouder moet gaan toezien op alle partijen in het stelsel en kan zelf ook energielabels controleren. De Jonge verwacht dat er in 2025 een wetsvoorstel aan de Kamer wordt voorgelegd.