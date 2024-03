Bouke wil Máxima laten swingen, Jannes ziet Koningsdag als bekroning

Bouke en Jannes mogen volgende maand optreden op Koningsdag in Emmen. Dat werd vandaag bekend tijdens de presentatie van het programma door de gemeente Emmen. Beide Drentse zangers kijken al reikhalzend uit naar Koningsdag.

Op 27 april zal Bouke het muzikale programma openen. "We mogen de koning en zijn familie verwelkomen. Wij gaan daar lekker swingend proberen de koning in beweging te brengen en Máxima op de hoge hakken te laten swingen. We hebben gezien dat ze kan dansen, dat gaat wel lukken", lacht Bouke.

"Ik vind het hartstikke leuk. Samen met de band gaan we er een leuk spektakel van maken", blikt de 'Elvis uit Emmen' vooruit. "Het belangrijkste is dat we er een hele vrolijke dag van maken en het publiek lekker meekrijgen."

Herstel verloopt voorspoedig

Vorige maand deelde Bouke het vervelende nieuws dat hij door een scheurtje in zijn heup niet kan optreden, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. "Dat gaat hartstikke goed. Ik loop alweer zonder krukken. Dus ik ga ervan uit dat ik begin april sowieso weer mag optreden. Ik voel me goed en heb weinig last."

Jannes zegt 'zeer vereerd' te zijn dat hij mag optreden tijdens Koningsdag. "Mijn succes is in Emmen begonnen en ik ben heel blij dat ik hier woon. Het gaat een hele mooie dag worden voor alle mensen in de gemeente. We proberen er een feestje van te maken met z'n allen."

'De koning van de piraten' zal op 27 april als tweede zanger langs de route staan die de koninklijke familie door de binnenstad aflegt. "Ik zal een mix van feestelijke muziek brengen. Dit is wel een bekroning op mijn werk. Ik ben heel blij dat ze mij gevraagd hebben. Dit zijn unieke dingen."

Lohues verzorgt finale