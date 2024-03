Opstandingskerk Marsdijk mooie woonplek voor ouderen? Assen doet onderzoek

Assen ziet kansen voor woningen op de locatie van de Opstandingskerk in de wijk Marsdijk. De gemeente wil nader onderzoek laten doen naar wat mogelijk is: of seniorenappartementen in het kerkgebouw of nieuwbouw.

Groeiende groep senioren

Behoefte

Het college erkent dat er in Assen behoefte is aan seniorenwoningen, 'zeker in de wijk Marsdijk'. In de nieuwste woonvisie is er dan ook specifiek aandacht voor ouderen. 'Voor de groeiende groep senioren in Marsdijk wordt gezocht naar mogelijkheden voor langer thuis wonen, aanvullend woon- en zorgaanbod, en zo nodig aanpassing van de woonomgeving', zo is er te lezen in de woonvisie.