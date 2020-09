Nog geen uitstel van operaties in Drenthe

In Drenthe draait de ziekenhuiszorg vooralsnog normaal. Het Martiniziekenhuis in Groningen sluit tijdelijk twee operatiekamers en heeft tachtig patiënten afgebeld vanwege de toenemende druk op het ziekenhuis vanwege de zorg voor patiënten met Covid-19.

Treant heeft wel al scenario's doorgesproken over wat er moet gebeuren als de druk op de ziekenhuizen te groot wordt vanwege corona. Een daarvan is het uitstellen van operaties met een lange ligduur. De zorg voor coronapatiënten centreert zich bij Treant in Emmen, maar alle locaties zullen het gaan merken als de druk op de locatie Scheper in Emmen te hoog wordt. Daarvan is op dit moment geen sprake. Ook niet van een personeelstekort.

Woordvoerder Lars Wormgoor wil niet zeggen hoeveel coronapatiënten er momenteel worden verzorgd bij Treant. "We hebben afgesproken om geen dagcijfers te geven, want er kunnen bijvoorbeeld de ene dag tien mensen op de verpleegafdeling liggen die in afwachting zijn van een testuitslag en de volgende dag maar twee vanwege een negatieve testuitslag", zegt hij.

Voldoende capaciteit

De verpleegafdeling voor patiënten met Covid-19 kan zo nodig worden opgeschaald tot twaalf bedden en bij de intensive care gaat het om een capaciteit van vijf bedden. Bij verpleeghuis De Horst in Emmen kan het aantal bedden voor coronapatiënten worden opgeschaald van tien naar twintig.

Ook het Wilhelminaziekenhuis Assen weet de reguliere zorg nog op peil te houden. "We merken wel dat patiënten soms zelf afzeggen", meldt woordvoerder Janine Hoekstein. Het kortdurend ziekteverzuim loopt bij het Asser ziekenhuis wat op, maar er is nog geen sprake van een personeelstekort. Op dit moment ligt er een coronapatiënt uit de Randstad op de verpleegafdeling en nog niemand op de intensive care.

Bij de ziekenhuizen van Isala, waar het Diaconessenhuis in Meppel onder valt, is de zorg ook op normaal niveau. "Je weet nooit hoe het loopt, maar we zijn goed voorbereid. We schalen op indien nodig", zegt een woordvoerder. In Zwolle ligt een coronapatiënt op de intensive care en acht patiënten met Covid-19 op de verpleegafdeling.