Opnieuw autobranden in Zuidoost-Drenthe: op vier plekken raak

De reeks autobranden in Zuidoost-Drenthe heeft vannacht een vervolg gekregen. In Emmen, Nieuw-Amsterdam, Erica en Klazienaveen zijn ten minste vier auto's uitgebrand.

De eerste klus voor de brandweer was aan de Vaart Zuidzijde in Nieuw-Amsterdam, waar rond 02.20 uur een auto in lichterlaaie stond. De brandweerploeg van Emmen heeft het vuur geblust, maar van het voertuig was niet veel meer over.