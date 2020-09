Te weinig vrijwilligers: Buurtbus Oostermoer stopt

Nieuwe vrijwilligers vinden blijkt erg lastig te zijn. "We hoeven nu ook geen advertentie in de krant te zetten, want er komt toch niemand", zegt voorzitter Anneke Huiting van de Buurtbusvereniging Oostermoer. "Waar dat aan ligt? Dat weet ik ook niet, misschien omdat onze buurtbus niet heel druk was."

'Kwetsbare ouderen'

Zeker is dat het coronavirus een cruciale rol speelt; de buurtbus is sinds maart de weg niet meer opgegaan. De meeste chauffeurs durven niet meer te rijden omdat ze vrezen voor hun gezondheid. Huiting: "Veel van onze chauffeurs zijn ook kwetsbare ouderen. We hebben wel wat jongere chauffeurs, maar de meesten zijn op leeftijd."

De Buurtbusvereniging Oostermoer houdt per 1 oktober op te bestaan. Huiting, sinds het eerste uur betrokken bij de buurtbus, noemt het besluit 'pijnlijk'. "We zeggen ook als bestuur: wat weg is, is ook echt weg."