BBB-leider ziet in Drenthe blauwdruk voor 'programkabinet': 'We sturen het op'

BBB zit in Drenthe in een coalitie met VVD, PvdA en CDA. Het coalitieakkoord, dat niet is 'dichtgetimmerd' met allerlei afspraken, heeft parallellen met het advies van Putters, die een akkoord op hoofdlijnen voorstelt.

'Daar ben ik groot voorstander van'

De BBB'er ziet dat Nederland met zijn traditie van meerderheidskabinetten nog moet wennen aan een andersoortige kabinetsvorm. "Het is nieuw, daar vinden we altijd wat van. 'Dat is eng', 'dat is anders'", hoort Schuinder om zich heen. "Maar het feit dat je kiest voor mensen buiten de politiek, om hen vanuit kennis, ervaring en kunde moeilijke onderwerpen te laten oplossen, daar ben ik groot voorstander van."