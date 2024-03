Burgemeester merkt impact van explosies: 'Echt een nachtmerrie voor Schoonoord'

De twee nachtelijke explosies bij een woning aan de Brugstraat hebben diepe sporen getrokken in Schoonoord. Inwoners van het dorp zijn geschokt en maken zich zorgen over hun veiligheid. Burgemeester Renze Bergsma van de gemeente Coevorden beseft dat hij de zorgen bij de Schoonoorders niet volledig kan wegnemen.

Inwoners konden gisteravond tijdens een inloopavond hun gevoelens uiten en vragen stellen. Daarbij was ook burgemeester Bergsma aanwezig. "Wat ik merkte is dat er heel veel vragen leven onder de inwoners. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom de aanslagen juist op deze plek zijn geweest en hoe het gaat met het onderzoek. En uiteraard maken ze zich zorgen over hun eigen veiligheid. Gelukkig is er ook heel veel medeleven, maar de zorgen zijn groot onder de inwoners."

"We hebben in ieder geval goed kunnen uitleggen waar de politie mee bezig is", zegt Bergsma. "We hebben gisteren al cameratoezicht geplaatst in de Brugstraat en de politie gaat veel meer surveilleren in de omgeving. Toch kunnen we moeilijk alle zorgen wegnemen, want dat kan pas als duidelijk is geworden waarom dit allemaal heeft plaatsgevonden. Tot die tijd doen we ons best om het met elkaar zo goed mogelijk te organiseren."

'Heel erg in shock'

Volgens Bergsma is de schrik nog altijd groot in de Brugstraat en het omliggende gebied. "De explosies zijn echt een nachtmerrie voor Schoonoord en dan vooral voor de bewoners, hun familie en de omgeving. Het is een heftige week." De bewoners van de getroffen woning zijn momenteel ondergebracht bij familieleden. "Ze zijn vooral heel erg in shock. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat er twee nachten achter elkaar explosies waren. Ze zijn in het ziekenhuis geweest en verblijven inmiddels weer in Schoonoord."

De politie heeft na de tweede explosie drie verdachten aangehouden: een minderjarige jongen (17) uit Rotterdam en twee vrouwen van 23 jaar uit Amsterdam en Barendrecht. "De politie en de recherche doen onderzoek en uiteindelijk zal moeten blijken of dit de daders zijn en waarom ze het gedaan hebben. Maar zolang dat niet bekend is, blijven het verdachten", weet Bergsma.

Geen verhoogd risico