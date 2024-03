Verdachte (20) aangehouden voor nachtelijke autobranden Zuidoost-Drenthe

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de reeks autobranden in Zuidoost-Drenthe. Het gaat om een 20-jarige man uit Klazienaveen. Hij werd vannacht na een achtervolging aangehouden in zijn woonplaats.

De man is vermoedelijk betrokken geweest bij een of meer autobranden van afgelopen nacht. In vier plaatsen (Emmen, Erica, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam) werden auto's verwoest.

Achtervolging

Agenten kwamen de verdachte vannacht op het spoor. Aan De Doeze in Klazienaveen kon hij na een "korte achtervolging" worden gearresteerd. Over die achtervolging zelf laat een politiewoordvoerder niets los. "We troffen hem aan in de buurt van een brand, toen is hij ervandoor gegaan."

De man is na zijn aanhouding meegenomen naar het politiebureau en zit nog vast. Vandaag moet hij uitleg geven over de toedracht van de branden. Zijn auto is in beslag genomen.

Mogelijke rol bij eerdere autobranden

Mogelijk is de man ook betrokken geweest bij eerdere nachtelijke autobranden. In de nacht van dinsdag op woensdag gingen drie auto's nog verloren door branden. Ook werden een bestelbus en personenwagen vernield. Dat gebeurde in de omgeving van Nieuw-Amsterdam, Erica en Erm.