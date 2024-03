Politie houdt rekening met 'vergisaanslagen' in Schoonoord

De politie houdt serieus rekening met het scenario dat er in Schoonoord sprake zou kunnen zijn van 'vergisaanslagen'. Deze week was een woning aan de Brugstraat twee nachten op rij doelwit en vonden er explosies plaats. De tweede explosie leidde tot zo veel schade, dat het huis nu niet bewoonbaar is.

"Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar we hebben voldoende signalen om deze mogelijkheid verder uit te zoeken." Dat zegt politiewoordvoerder Jose van Gijssel. "We gaan de zaak zorgvuldig en grondig aanpakken. Daarbij zullen verklaringen van getuigen en van de drie aangehouden verdachten een belangrijke rol spelen. In dat laatste geval is informatie over betrokkenheid en motief erg belangrijk." Donderdag, daags na de tweede explosie, heerste er onder inwoners van Schoonoord veel verbijstering en ongeloof. Dat laatste vooral omdat in de getroffen woning een ouder echtpaar woont.

"Die mensen doen geen vlieg kwaad en er gebeurt ook nooit iets vreemds", aldus een buurtbewoner. Volgens verschillende inwoners zou het aannemelijker zijn dat de daders het verkeerde adres hadden en mogelijk aan de andere kant van het Oranjekanaal hadden moeten zijn. Bewoners aan die andere kant, op hetzelfde huisnummer, reageren daar verbaasd op. "Ik zou niet weten waarom ze bij ons zouden moeten zijn", zegt een bewoonster. De bewoners hopen wel zo snel mogelijkheid duidelijkheid te krijgen van de politie.

'Onderzoek in breedste zin'

Van Gijssel: "We onderzoeken nu het mogelijke scenario van een vergissing in de breedste zin, dus niet gericht op een specifieke woning. We willen niet te snel conclusies trekken."

De politie startte na de aanslagen een uitgebreid onderzoek, waarbij gezocht werd naar sporen. "We zullen de komende tijd ook extra surveilleren in de omgeving", zegt Van Gijssel.

De gemeente Coevorden plaatste donderdagmiddag daarnaast een beveiligingscamera op de hoek van de Brugstraat/Slenerweg. "Niet direct omdat we nieuwe problemen verwachten, maar vooral ook als preventieve maatregel", zegt burgemeester Renze Bergsma.

Snel na de tweede explosie hield de politie donderdagochtend drie verdachten aan. Een van de verdachten, een 17-jarige jongen uit Rotterdam, werd gearresteerd in de omgeving van het huis. De twee anderen - twee vrouwen van 23 jaar uit Barendrecht en Amsterdam - werden een uur later aangehouden in een auto op de A28, ter hoogte van Harderwijk.