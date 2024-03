Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

We zijn alweer halverwege maart en het voorjaar komt steeds meer in zicht. De afgelopen dagen was dit goed te zien aan het lenteweer, dat spijtig genoeg niet helemaal doorzet dit weekend. Maar treur niet, onze provincie laat zich niet kennen en biedt voldoende vermaak voor de komende dagen. In dit overzicht lees je wat er allemaal te doen is in Drenthe dit weekend.

Activiteiten op zaterdag

De Buitenplaats ontmoet Drents Museum

Een bijzondere samenwerking start zaterdag bij Museum De Buitenplaats. Het Eelder museum gaat de samenwerking aan met het Drents Museum in de tentoonstelling De Verbinding. In de expositie maken topstukken van Museum De Buitenplaats een connectie met werken uit de collectie van het Drents Museum. De werken van 'De Vijf', die in het naastgelegen Nijsinghhuis schilderen, staan centraal. De tentoonstelling in Eelde duurt tot en met 20 mei.

BoekenFEST in De Nieuwe Kolk