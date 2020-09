Kunstenares fotografeert 80 navels, maar mist er nog één

Hoe kom je op het idee om navels te fotograferen? "Simpel", zegt Van Beelen. "Toen ik mijn derde kind kreeg en ik zag hoe mijn navel daar onder geleden had, vroeg ik mij af of je aan een navel kon zien hoe oud iemand is. En het bleek nog te kunnen ook."

Foto's maken op verjaardagsfeestjes

Het was de start van een kunstproject dat inmiddels bijna af is. "Ik moest natuurlijk mensen gaan werven. Via social media was geen optie, want wellicht gaat er dan een andere kunstenaar met het idee aan de haal. Uiteindelijk heb ik iedereen via via gevonden. Ik moest er zelf het hele land voor door, maar het was de moeite waard."

Omdat alle foto's gemaakt moesten worden op de verjaardag van de desbetreffende persoon, kwam Van Beelen vaak op feestjes terecht. "Daar kwam ik dan met mijn fotocamera om een navel op de foto te zetten. Er werd altijd erg leuk op gereageerd, mensen vinden het wel geinig."

Toch is een navel niet voor iedereen zomaar een lichaamsdeel, ervaart de kunstenares. "Er heerst een soort taboe rond de navel. Logisch ook, want je gaat niet pronken met je navel. Voor sommigen was het een mooi moment om even over die gêne heen te stappen."

Op zoek naar iemand van 65 jaar

Vanaf 1 november is de collectie van tachtig navels, als het coronavirus geen roet in het eten gooit, te zien in museum MOW in Bellingwolde. "Maar ik heb nog wel een probleempje", vervolgt Van Beelen. "Ik mis nog één navel. Van iemand van 65 jaar."

De tijd dringt dus. Dat ze nog één navel mist is ook een kwestie van pure pech. "Ik had een vriend gevonden die bereid was om op de foto te gaan met zijn navel. Hij zou 65 jaar worden, zei hij, dus dat kwam perfect uit. Ik heb foto's gemaakt, maar toen hij thuis kwam en zijn verjaardagskaarten bekeek bleek hij 64 jaar te zijn geworden. Hij had zich compleet vergist", vertelt ze lachend.

"En nu zoek ik dus iemand die in de komende twee weken 65 jaar wordt en van wie ik dus een foto van zijn of haar navel mag maken."

Wil je de 79 navels zien? Bekijk dan deze video: