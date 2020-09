Dringend advies om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes

Het advies van Rutte is om per direct mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, zoals winkels, horeca en musea.

Het kabinet omarmt hiermee het plan van een meerderheid in de Tweede Kamer voor een landelijke richtlijn voor het dragen van een mondkapje. Het advies gaat per direct in, zei Rutte. De details van de maatregel worden vrijdag duidelijk. Tot nu toe gold het dringende advies alleen nog in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

De Tweede Kamer vindt dat onduidelijk. Daarom wordt het nu een landelijke richtlijn, geldig voor alle publieke gelegenheden waar het houden van voldoende afstand niet mogelijk is, meldt de NOS.

Op vragen van de VVD zei Rutte dat het dragen van een mondkapje in winkels en andere openbare gebouwen een nieuwe basisregel is, naast handen wassen, hoesten in je elleboog en 1,5 meter afstand houden. "Het mondkapje komt niet in plaats van het afstand houden. Dat is absoluut niet de bedoeling."