Hendrik Elsinga uit Smilde koninklijk onderscheiden

Hendrik Elsinga uit Smilde, 71 jaar oud, is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Smildiger kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Jan Zwiers tijdens het jubileumconcert in de Koepelkerk in Smilde.

Elsinga heeft de onderscheiding gekregen omdat hij zich lange tijd voor de samenleving heeft ingezet en anderen heeft gestimuleerd hetzelfde te doen.

Actief betrokken bij de kerk

Zo is hij 35 jaar lang betrokken geweest bij de Gereformeerde kerk in Assen-West, in de rollen van organist, diaken en ouderling. Daarna heeft hij vijf jaar lang het orgel bespeeld in de Gereformeerde kerk in Assen-Peelo. Ook daar was hij ouderling.