Natuurvriendelijk erf als 'stepping stone' voor natuurgebieden

Overal zijn nu narcissen te zien. Maar de wilde narcis, die kom je niet zo snel tegen. Ooit kleurden de Drentse beekdalen geel van deze voorjaarsbloeier, inmiddels is het een zeldzame plant. Maar op een erf in Coevorden bloeit de wilde narcis volop.

Het erf van Johan en Cisca Stoffels in Coevorden is met veel aandacht voor de natuur ingericht. Ruim dertig jaar geleden kochten ze het van een veehouder. Beetje bij beetje hebben ze het erf anders ingericht.

De bovenste laag grond is afgegraven, er zijn bomen geplant, er is een vijver aangelegd; er is veel werk verzet. Waar eerst de koeien liepen, bloeien nu holwortel, de wilde narcis en andere inheemse soorten. Het is een enorme aanwinst voor de biodiversiteit.

Inspiratiebron

"We zijn druk bezig met het opnieuw inrichten, het herinrichten van natuur: de NNN-gebieden. We proberen bepaalde soorten weer terug te krijgen die van oudsher hier groeiden en bloeiden. Dat doen we sowieso in die gebieden. Als je dan ook nog erven hebt, die je heel mooi als stepping stone in het landschap kan situeren, dan kan je ook nog op die manier gebieden aan elkaar verbinden."