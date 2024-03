Bibliotheken krijgen financieel steuntje in de rug van kabinet

Tien bibliotheken in Drenthe krijgen geld om langer open te blijven of andere verbeteringen door te voeren. Het kabinet en gemeenten hebben hiervoor bijna 70 miljoen euro klaarliggen.

Het geld wordt verdeeld in twee rondes. In Drenthe waren bibliotheken in Emmen, Coevorden en Hoogeveen al zeker van subsidie. Omdat veel meer bibliotheken in Nederland vroegen om extra financiering, opende het kabinet een nieuwe ronde vanwege de aanvragen die het niet haalden.