Aanleg zonneroute A37 kan dit jaar beginnen met plaatsen nieuwe vangrails

De eerste werkzaamheden voor de aanleg van de zogeheten zonneroute tussen Hoogeveen en de Duitse grens komen eraan. Naar verwachting wordt eind dit jaar een begin gemaakt met het plaatsen van vangrails langs de A37. Daardoor kunnen veilig zonnepanelen langs de rijbanen en de middenberm worden geplaatst.

Op het 42 kilometer lange traject kan naar verwachting stroom worden opgewekt voor ruim 45.000 huishoudens. Het gaat om zo'n 176 megawatt aan zonne-energie.

Betere financiële basis

De eerste werkzaamheden ervoor kunnen van start, nu de provincie en gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen afspraken hebben gemaakt. Ze bekijken of ze het plan een betere financiële basis kunnen geven door de opgewekte zonne-energie voor langere tijd af te nemen tegen een vaste prijs.

Ze hebben dit vandaag laten vastleggen in samenspraak met Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor het project dat nog in de onderzoeksfase is, is wel belangstelling maar er is nog geen exploitant.

'Doorgang project van groot belang'

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) vindt de zonneroute een mooi voorbeeld van grondgebruik. "We gebruiken lege grond, in dit geval de berm, in plaats van bijvoorbeeld landbouwgrond, om grootschalig energie op te wekken. De doorgang van dit project is daarmee van groot belang en daarom onderzoeken we slimme mogelijkheden om het project succesvol te ontwikkelen."