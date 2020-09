Niet dansen en op je stoel blijven zitten: 'Ik heb huilende bruiden aan de lijn'

"Eerst mochten we nog onbeperkt mensen toelaten in een zaal mits we anderhalve meter afstand konden waarborgen, nu zijn we voor ons gevoel weer terug bij af", zegt Sipke van Veen. "Van een periode van opkrabbelen worden we nu weer teruggeworpen", vult Gerja van Veen aan.

Gerja en Sipke van Veen zijn eigenaar van het gelijknamige zalencentrum in Assen. De annuleringen rollen binnen. "Mensen bellen dat ze hun feest liever een jaar verplaatsen, of ze willen in de ochtend de vrienden ontvangen en in de avond hun familie. Zo spreiden ze het gezelschap."

Dodelijke combinatie

In een zaal mogen nu maximaal dertig mensen. Die moeten anderhalve meter afstand houden, mensen moeten op hun stoel blijven zitten en er mag niet gedanst worden. Een dodelijke combinatie voor veel bruiloften. "Ik heb huilende bruiden aan de telefoon", zegt weddingplanner Rosanne Stikvoort uit Assen. "Ze weten niet wat ze moeten, sommigen hebben al een jaar van tevoren hun bruiloft voor deze week gepland. Sterker nog, voor aanstaande zaterdag heb ik een huwelijk staan. Zij hebben dit huwelijk door corona al een keer moeten verzetten, het ziet er naar uit dat ze dat opnieuw gaan doen."

En wat doe je als je zeventig mensen hebt uitgenodigd om op je bruiloft te komen? Weddingplanner Stikvoort merkt dat genodigden flexibel zijn. "Mensen die verder van het bruidspaar af staan, zoals collega's, doen makkelijk een stap terug. Zij snappen dat familie voor gaat."

Maatregelen duren langer

De regels gelden voor de komende drie weken. Van Veen heeft er een hard hoofd in. "Ik weet haast zeker dat die periode verlengd wordt met nog eens twee weken. Hoe dan ook, we blijven plannen maken met onze gasten. Afzeggen kan altijd nog."