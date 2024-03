Van Pac-Man tot Pokémon: eerste Drentse gamebeurs in Hoogeveen

En tegenwoordig zijn spelcomputers plus games best wat geld waard. Met name op het internet wordt er flink gehandeld. "Een Mario-spel uit 1996 heeft drie jaar geleden 1,3 miljoen euro opgeleverd. Dat is een uitzondering, maar mensen weten soms niet wat ze op zolder hebben liggen."

'Zie het als een dagje uit'

Steenbergen zegt al jaren naar gamebeurzen elders in het land te gaan, daar moet hij telkens een flink stuk voor reizen. Bijvoorbeeld naar Tilburg, Hengelo en zelfs België waar een grote beurs wordt gehouden. "Toen dacht ik, waarom is er eigenlijk niet één in Drenthe?"

Dus kwam hij op het idee om er eentje in zijn geboorteplaats Hoogeveen te organiseren. "Ik heb het goed uitgezocht, voor zover ik kon vinden is dit de eerste in Drenthe."

Het moet een beurs worden voor liefhebbers, Steenbergen ziet het echt als een dagje uit voor jong en oud. "Naast handelaren en webshops, zijn er ook particulieren die hun verzameling uitdunnen en is er animatie en entertainment."

Verkleedpartijen

Zo zijn cosplayers - mensen die zich graag verkleden als één van hun videogamehelden - meer dan welkom. "Iedereen moet lekker zichzelf kunnen zijn, zonder dat daarover geoordeeld wordt. Het wereldje is eigenlijk best wel relaxed."

De Hoogevener probeert nog een groep te strikken die als Star Wars-figuren rondlopen op de beurs. "Als een soort van leger lopen ze dan rond, het is nog niet helemaal zeker of dat gaat lukken, maar het zou gaaf zijn."

Bezoekers kunnen ook nog een spelletje tegen elkaar spelen op de beursvloer en later in de middag is er nog een loting waar prijzen te winnen zijn.

Betaald uit eigen zak

De vergunning voor het evenement is inmiddels aangevraagd. De Hoogevener is positief en denkt dat het allemaal goedkomt. Van de 149 tafels is tweederde al verhuurd, hij hoopt dat de rest snel volgt.

De kosten voor het organiseren van de beurs betaalt hij volledig uit eigen zak. "Tijdens het beursweekend krijg ik hulp van familie en vrienden, maar het meeste in de voorbereiding doe ik zelf. Een toegangskaartje kost 4 euro. "We mikken op 500 tot 1000 bezoekers."

En wat als het een succes wordt? "Het is de bedoeling dat we jaarlijks de beurs blijven organiseren, dat zou mooi zijn. Nu is het nog even afwachten hoe de eerste editie loopt, maar ik heb er zin in."