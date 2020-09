Djammen: Rockmuziek tegen ouder worden

Midlive met een v

Het is geen tikfout, die v, maar een bewuste keuze. Het midlife-gedeelte duidt erop dat de mannen, ondanks dat ze nog zo spelen, geen zestien meer zijn. "Het is een beetje een knipoog naar onze leeftijden", legt bassist Norman Hess uit. Zanger en toetsenist Marc Feringa fluistert: "Rond de vijftig" tussendoor. "We zijn allemaal rond de vijftig", vertelt Hess ogenschijnlijk onverstoorbaar verder. Het live-gedeelte staat voor het live spelen wat de band het liefst doet. "Geen electronica verder", zegt Feringa, "geen eentjes en nulletjes." Hess valt bij: "Gewoon inpluggen en gaan."

2020

De band speelt voornamelijk covers, maar af en toe maken ze een uitstapje naar eigen werk. '2020' heet het nummer dat de band dit jaar heeft gemaakt. "We hebben nu een nummer geschreven met het oog op de toestand waarin we nu zitten", legt Feringa uit. "De coronatoestand." Hij legt uit dat het qua timing een geschikte tijd was om een eigen nummer te maken, dat geld overigens voor meer bands. "Er werd weinig meer gerepeteerd en de optredens lagen helemaal plat." Het creatieve uitstapje naar eigen muziek smaakt naar meer en de band is dan ook druk met meer eigen nummers. "Eigen werk is eigenlijk het mooiste", vindt Hess. "Marc is al druk bezig. Dan hoor ik hem pingelen op zolder, drie huizen verderop. We wonen in dezelfde straat."

Uit het hart

Dat muziekmaken de beste remedie is tegen ouderdom, dat zullen de heren niet ontkennen. "Het mooiste wat er is, maar ook het repeteren is al fantastisch", vertelt Feringa enthousiast. "Muziekmaken vanuit je hart", grapt hij serieus, "geweldig." Hess vult hem aan. "Als het vanuit hier komt", kloppend op zijn hart, "dan komt het gewoon binnen. Het is moeilijk uit te leggen maar het is een gevoel. Zodra ik de bas om de nek hang, dan weet ik dat het goed zit. En zeker met deze drie jongens."