Hoe zit het met het mondkapjesadvies in Drenthe?

Premier Rutte maakte vanmiddag bekend dat er per direct een 'dringend advies' geldt om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Het advies geldt voor het hele land, dus ook voor Drenthe. Hoe gaan Drentse bedrijven met dit 'dringend advies' om?

Bij de Kampeerhal Roden worden er in ieder geval mondkapjes bij de ingang klaargelegd. "Daar hebben we veel van besteld", vertelt directielid Richard Kremer. Voor bezoekers is het geen verplichting, maar om het goede voorbeeld te geven zal al het personeel van de Kampeerhal vanaf morgen een mondkapje dragen, aldus Kremer.

'Aan tafel mag kapje af'

Ook Marcel de Vries, eigenaar van restaurant De Twee Provinciën in Haren, geeft aan de mondkapjes wel aan te schaffen. Gasten moeten de mondkapjes dan op wanneer zij naar hun zitplaats begeleid worden of wanneer zij de tafel weer verlaten. Aan tafel mag het kapje af.

En de medewerkers? "Ik ga ze wel adviseren een mondkapje te dragen, maar het wordt geen verplichting. Er zijn al meer personeelsleden die de afgelopen tijd wel een mondkapje gedragen hebben." De Vries heeft zijn restaurant uitgebreid met een terrasoverkapping zodat hij meer mensen kan ontvangen.

Extra maatregelen, mondkapje nog even afwachten

Voor het Gevangenismuseum in Veenhuizen is het nog niet helemaal duidelijk wat er met het 'dringend advies' van Rutte wordt gedaan. Directeur Peter Sluiter: "Tot nu toe hebben we redelijk trouw de adviezen van het kabinet opgevolgd. Bovendien zijn er extra maatregelen genomen. De boevenbus is voor drie weken stilgezet, we hebben het maximaal aantal bezoekers per half uur teruggedrongen naar 30 en er is een speciale coronabalie waar mensen voorafgaand aan hun bezoek geïnformeerd worden."

Sluiter vertelt ook dat het museum een enquête hield onder enkele honderden bezoekers. "Daaruit kwam dat zij zich heel veilig voelen in ons museum." Morgenvroeg zal er volgens Sluiter besproken worden wat er met het mondkapjesadvies moet gebeuren.

Lees ook: