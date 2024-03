Gerechtshof geeft gemeente Tynaarlo tik op de vingers, maar ontslag manager blijft staan

De gemeente Tynaarlo mag een 58-jarige vakmanager toch ontslaan. De arbeidsrelatie is zodanig verstoord, dat er van een voortzetting geen sprake meer kan zijn, oordeelt het hof. De kantonrechter had eerder geoordeeld dat de manager niet ontslagen mocht worden.

In oktober vond de kantonrechter dat de gemeente Tynaarlo onvoldoende had aangetoond dat de werkneemster nalatig was in haar werk. Verder vond de rechter dat de arbeidsrelatie nog zodanig was dat de vrouw aan het werk kon blijven.

Dat laatste ziet het hof anders. Van een werkbare situatie is geen sprake meer. De gemeente Tynaarlo heeft volgens het hof 'ernstig en verwijtbaar gehandeld' en moet met een 'billijke' vergoeding over de brug komen.

Onvoldoende inspanning

De gemeente gaf in oktober aan dat samenwerking met de vrouw geen optie was. De gemeente vond intussen de relatie dusdanig onhoudbaar geworden, dat de vakmanager op non-actief werd gesteld. Maar de kantonrechter vond dat de werkgever zich niet genoeg heeft ingespannen om het conflict met de werkneemster op te lossen.

De manager gaf leiding aan afdeling Toegang. Daaronder vallen jeugdhulp en sociale teams.

Discussie over loon

Toen de vrouw in 2022 in dienst trad speelde binnen de afdeling Toegang al langer een discussie over de inschaling van de medewerkers in de sociale teams. De medewerkers voelden zich te laag ingeschaald. Tussen de gemeentesecretaris (directeur van de ambtenarenorganisatie) en de manager ontstond discussie over haar rol in dit traject. De vraag rees of de vrouw wel geschikt was voor haar functie.

Ontslag via mail

Het hof neemt de gemeentesecretaris kwalijk dat hij via een interne mail, met de manager in de cc, bekend maakte dat de vrouw zou worden ontslagen. De manager zat op dat moment ziek thuis. Ze was verbijsterd over dit voornemen, via de mail. Het overviel haar. "Zo hoor je dat niet te doen", oordeelt het hof. Bovendien was het voor de manager ook nooit duidelijk geworden welk takenpakket zij in beheer had.

Gedoemd te mislukken

De manager haalde bij de kantonrechter en later bij het hof aan dat het herstel via een bemiddeling nog best mogelijk was. Dat vindt het hof irreëel. "De bereidheid bij de gemeente om aan herstel mee te werken ontbreekt ten enenmale", vindt de hogere rechter. Zonder die medewerking is een herstelpoging gedoemd te mislukken. Verder is gebleken dat een andere passende functie voor de vrouw niet beschikbaar is.