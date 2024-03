Annelies Lely en René van Dalen willen Drenthe nog bewuster maken van recyclen

Zo gaat de lijst van projecten nog wel even door. Dat is niet het enige. NICE heeft ondertussen ook honderden jongeren opgeleid, die nu veelal in Noord-Nederland, maar ook in onder meer Duitsland aan het werk zijn en zich bezig houden met die circulaire economie.

Missie van NICE

"Dat maakt NICE zo mooi: de projecten, het team, de cultuur en dat het voor jong talent een lesomgeving is", zegt Annelies Lely. René van Dalen voegt nog toe dat "we een hele heldere missie hebben". Die missie is om de overgang te maken naar een volledig circulaire economie.

"Dat moeten we samen doen", aldus Van Dalen. "Dat doen wij niet alleen als NICE. Maar dat doen we met de bedrijven, overheden, en de hele keten achter de bedrijven." Onder de naam NICE Matters wordt met honderden studenten en honderden bedrijven gewerkt aan innovaties die de circulaire economie in Drenthe stimuleren. "We willen nog meer impact hebben in Drenthe en Noord-Nederland."

Gegroeid van niets naar 'bestaansrecht'

Alex van Oost heeft NICE zien groeien. Zeven jaar geleden was er nog letterlijk niets. In de Gasfabriek in Meppel was nog wel een plekje over waar ze mochten zitten. "Ik mocht wat meubelen lenen, en we gingen gewoon", zegt de uittredend directeur. "Zeven jaar geleden was het nog 'circulaire economie, hoezo?'. Nu zitten we op een heel ander punt."

Hij ziet dat NICE bestaansrecht heeft gekregen in Drenthe, en daarbuiten. "Maar er is nog heel veel werk te doen."

