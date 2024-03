Autobranden Zuidoost-Drenthe: 'Eerst bij buren en nou overkomt het mij ook'

Zuidoost-Drenthe schrok gisternacht op van vier branden op verschillende plekken. Een verdachte is inmiddels opgepakt, maar de schrik zit er goed in bij de slachtoffers en inwoners.

"Als je even wacht, dan hoor je zo een kleine explosie", legt Wim Hölscher uit. Op het filmpje op zijn telefoon is zijn bedrijfsbusje te zien. Het voertuig staat in lichterlaaie. Brandweermannen proberen met bluswater de vuurzee in toom te houden. Opeens is er een flits, gevolgd door een klap en neerdwarrelende vonken.

"Ik heb begrepen dat het aluminium door de hitte kan klappen", aldus de Klazienavener. Voor hem staat het busje in kwestie. Het interieur is een zwartgeblakerde en gesmolten bende. De deur en motorkap zijn kromgetrokken.

Relatief gezien is het allemaal goed afgelopen, meent Hölscher. Hij mag het busje altijd kwijt op het parkeerterrein aan De Lauden in Klazienaveen. Vlakbij een eethuisje en het clubhonk van de bridgevereniging. Zijn eigen woning staat een paar 100 meter verderop. Wat als de wagen daar had gestaan?

Sneu voor bedrijf

"Ik werd midden in de nacht gebeld door mijn buurman. "Hij vertelde me dat mijn auto in de brand stond. Ik dacht eerst dat het om die van mezelf ging." Het bleek dus de bedrijfsauto te zijn. De harde knallen heeft hij niet gehoord. "Toen ik buiten kwam, zat het bluswerk er al zo goed als op."

Enkele buurmannen zitten bij de brandweer en waren daarom snel met enkele bluswagens uit de plaatselijke kazerne ter plaatse. "Maar ik ben er wel heel erg van geschrokken. Het is ook zo sneu voor mijn bedrijf. Het is een gloednieuw busje."

Bewegingsmelders

Een kleine 10 kilometer verderop gaat Detry Hekman met bezem en hark de zwartgeblakerde plek op de parkeerplaats voor haar huis te lijf. Bij haar bed and breakfast aan de Griendtsveenstraat was het namelijk ook raak. "Rond kwart over twee hoorden we een harde klap. Waarop mijn man naar buiten rende."

De auto stond toen volop in de hens. Kennelijk tastte de brand ook de handrem aan, want de auto bewoog voorwaarts richting de beukenhaag voor hun woning. "Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten", aldus Hekman. "We zullen een nieuwe auto moeten hebben. Of we verzekerd zijn? Ja, WA Plus. Dus niet alles wordt vergoed. Maar het had ook je huis kunnen zijn."

Er komen in ieder geval enkele bewegingsmelders bij de woning, aldus Hekman. Want verontrustend is het allemaal wel.

Zwarte plek in het gras

Het is niet de eerste autobrand bij haar in de straat. Ze wijst naar een zwarte plek in het gras, twee huizen verderop. "Bij die buurvrouw ging de auto ook in brand. Ik heb haar nog een kaartje gestuurd om haar sterkte te wensen. En nou overkomt mij dit ook."

Rust terugkeren

Aan de Laan van de Eekharst in de Emmer wijk Emmerhout en in Nieuw-Amsterdam/Veenoord was het ook raak. In de laatstgenoemde plaats is het zelfs de twee avonden op rij voorgekomen. Eergisteravond gebeurde het op de carpoolplaats net buiten het dorp. Vannacht kwam het akelig dichtbij het centrum langs de Verlengde Vaart.

"Bij ons hebben we geen meldingen gehad", aldus voorzitter Erwin de Vries van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord. "Maar op social media lees je veel reacties over wat er gebeurd is. De bewoners zijn enigszins bezorgd." Met het oppakken van een dader vanmiddag, hoopt De Vries dat de zaak is opgelost. "We hopen dat de rust nu terugkeert."