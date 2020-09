Nepflitspaal in tuin Rolde 'werkt goed'

Tinge woont aan de rand van het dorp, aan de Gieterstraat. Vanaf het centrum is de maximumsnelheid 30 kilometer per uur, bij Tinge voor de deur mag je niet harder dan 50 kilometer per uur en een paar meter verderop, als je het dorp uitrijdt, is dat 60 kilometer per uur. Toch rijden de meeste auto's, volgens de Roldenaar, te hard.

Bijna-ongelukken

"Het probleem is echt groot", vertelt Tinge. "Motorrijders en automobilisten die vanuit het centrum komen, zien een lange, rechte weg en dan is het plankgas. Regelmatig leidt dat tot gevaarlijke situaties, vooral bij de toegangswegen en helemaal als mensen dan ook nog gaan inhalen. Ik heb al een aantal bijna-ongelukken gezien."

Samen met andere bezorgde buurtbewoners heeft Tinge het probleem al eens aangekaart bij politie en gemeente. "De politie ziet in de statistieken geen aanleiding om hier extra te handhaven. Daarentegen heeft de gemeente wel iets gedaan. Er zijn tijdelijk smileyborden geplaatst, waarop weggebruikers konden zien of ze een goede snelheid aanhielden. Daarnaast zijn er op drie plekken straatjuwelen geplaatst."

Straatjuwelen zijn obstakels die een weg aan beide kanten versmallen, zodat tegenliggers elkaar rustig moeten laten passeren. Volgens Tinge helpt dat: "Daar zijn we als buurtbewoners wel blij mee, want die maatregel heeft geleid tot minder hardrijders. Dat kunnen we nu al merken."

Nepflitspaal

Wat ook daadwerkelijk helpt in de strijd tegen hardrijders, is de nepflitspaal die Tinge vorige week in zijn tuin plaatste. Met wat oude materialen knutselde hij een zo echt mogelijk lijkende flitspaal in elkaar. "Een geverfde buis, een paar reflectoren en een plaatje van een cameralens heb ik ervoor gebruikt. Het schrikt af, want je ziet mensen twijfelen. Ze remmen ervoor af", aldus Tinge. Van een afstandje kun je niet zien dat het om een replicaflitspaal gaat. "Ondanks dat hij dus niet werkt, doet hij zijn werk wel."

De gemeente Aa en Hunze laat weten geen bezwaar te hebben tegen het knutselwerk, omdat hij niet echt kan flitsen en op eigen terrein staat.

Tinge benadrukt dat het om een ludieke actie gaat, maar heeft voor de politie wel een verzoek. "We willen hiermee vooral aandacht voor het probleem vragen. Er zijn nog steeds te veel hardrijders. We hopen de politie te bewegen om toch een paar keer in de spits de snelheid te handhaven."