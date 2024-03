Autobranden in Zuidoost-Drenthe en twee explosies in een huis in Schoonoord beheersten het nieuws van deze week, maar daarnaast gebeurde er nog veel meer in onze provincie. Zo kunnen de fanatieke wielrenners nu genieten van extra hoogtemeters op de VAM-berg. Ook verwelkomen we Son Mieux als ambassadeurs van de vrijheid op 5 mei in Assen. Heb jij goed opgelet?