Op de Hoofdweg (N371) is een auto te water geraakt in de Drentsche Hoofdvaart bij Bovensmilde. De enige inzittende zou met behulp van een omstander uit de auto zijn gehaald.

Het voertuig is volledig onder water geraakt. Het is nog onduidelijk hoe de auto in het water is beland. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond en gaat ter controle mee met een ambulance naar het ziekenhuis, meldt de politie.