Drenten met aardbevingsschade door Groningse gaswinning kunnen 10.000 euro krijgen

Inwoners van Drenthe met schade door aardbevingen in het Groningse gaswinningsgebied kunnen vanaf vandaag eenmalig een vaste vergoeding van 10.000 euro krijgen. De vergoeding is bedoeld voor mensen die nog niet eerder schade hebben gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Noord-Drenthe en gasopslag

In de praktijk zullen vooral inwoners van dorpen langs de noordgrens van onze provincie, in de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo, en van het gebied rondom de gasopslag bij Norg een aanvraag voor de vergoeding kunnen indienen.

Inwoners van gebieden waar sprake is van meerdere effecten, zoals gaswinning uit andere velden of zoutwinning, hebben ook recht op de 10.000 euro. Er hoeft dan niet te worden bewezen waar de schade exact door wordt veroorzaakt.

Relatief kleine schades

De vergoeding is volgens het IMG aantrekkelijk voor mensen met relatief weinig schade die geen trek hebben in een lange schadeprocedure. Na een aanvraag neemt het IMG wel de schade op, maar de oorzaak en grootte ervan maken niets uit voor de hoogte van de vergoeding. Die blijft 10.000 euro.

Verdere vergoedingen onderweg

Het IMG is van plan om in de toekomst ook twee andere vergoedingen in Drenthe uit te rollen. Dat gaat om een vergoeding van maximaal 60.000 euro voor het daadwerkelijke herstel van schade en de vergoeding voor maatwerk.

Op dit moment kunnen alleen inwoners van drie Groningse gemeenten in het kerngebied van de aardbevingen die vergoedingen aanvragen. "Die regelingen breiden we stap voor stap uit, omdat we grote aantallen schademelders verwachten. Maar op termijn gaan die ook in Drenthe gelden", zegt een woordvoerder van het IMG.