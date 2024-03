Eierexpositie op Asser Brink is weer terug: 'Super creatieve kinderen'

Voor het vierde jaar op rij is de Brink in Assen versierd met grote paaseieren. Leerlingen van verschillende scholen hebben hun creatieve talenten erop losgelaten. Vandaag was de onthulling van de kunstwerken.

"We noemen het Project Ei", zegt Karin Kingma, de drijvende kracht achter het project. Ze is kunstdocente op CS Vincent van Gogh, locatie Salland. "Het is ontstaan in coronatijd, toen er niets mogelijk was. Alles was dicht, ook musea. En toen hebben we dit gedaan: kunst in de openbare ruimte."