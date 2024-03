DeFKa wil dat Assen Huize Tetrode aankoopt als stadsmuseum

De cultuurstichting DeFKa, Departement voor Kunst en Filosofie Assen, ziet brood in Huize Tetrode als stadsmuseum en architectuurcentrum. In een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W roept ze het Asser stadsbestuur dan ook op om het historische pand aan de Brink aan te kopen.

Huize Tetrode, dat in 1822 is gebouwd, is een rijksmonument. Het is in eigendom van de provincie Drenthe, maar die wil het verkopen. Ooit deed het pand dienst als gemeentehuis van Assen van 1930 tot 1995. Later zat Marketing Drenthe erin en hield het Drents Museum er tijdelijk kantoor.

Gert Wijlage van DeFKA heeft nu zijn oog op het statige pand laten vallen. Hij vindt dat de culturele infrastructuur in Assen wel wat versterking kan gebruiken. Aankoop van het gebouw als stedelijk museum past prima in dat plaatje volgens hem. De komst van CAMPIS twee jaar geleden in de Kerkstraat, een expositieruimte voor hedendaagse kunst, is wat hem betreft niet afdoende.

'Stadscollectie niet te zien'

"De gemeente Assen bezit een hoeveelheid kunstwerken in een stadscollectie die voor niemand te zien is. En CAMPIS heeft geen architectuur, geen collectie, geen debat, weinig ruimte, en geen atelierbeleid", zegt Wijlage. Hij wil naar een actiever kunst-, atelier- en museumbeleid in Assen. Aankoop van Huize Tetrode past volgens hem prima in dat streven. "En dat kan snel, want het pand is per direct beschikbaar."

DeFKa houdt zich sinds 1994 in Assen bezig met kunstexposities, lezingen en manifestaties. De club zat op verschillende plekken, maar dat waren telkens tijdelijke gebouwen. Nu zitten ze in het Havenkwartier aan de Storkweg. Maar dat onderkomen raken ze weer kwijt, omdat Assen in de nabije toekomst een woonwijk wil bouwen in het Havenkwartier.

Broedplaats

In het toekomstige woongebied rond de Havenkade zou volgens de gemeente ook ruimte voor kunst en cultuur moeten komen. In de planvorming worden bijvoorbeeld gesproken van 'een broedplaats voor nieuw talent, om te experimenteren met spraakmakende activiteiten, evenementen en voorstellingen'. En kleine winkeltjes en ateliers zouden er een plek kunnen krijgen.

Maar Gert Wijlage ziet dat niet meteen gebeuren. "Het Havenkwartier met zo'n Cultuurbroedplaats kan nog jaren duren, als het al zover komt", stelt hij. Daarom pleit hij namens DeFKa ervoor om Huize Tetrode in bezit te krijgen om op die manier echt werk te maken van serieus kunst- en cultuurbeleid van voldoende kwaliteit in Assen.

Eerdere plannen