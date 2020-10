Succesvolle proef met AED's in auto in Zuidoost-Drenthe

Om rond te rijden met de AED en deze goed te kunnen gebruiken, moest Huizing een dag op cursus. "Je leert 'm te gebruiken en ook krijg je een rijvaardigheidstraining, omdat je wel onder bepaalde stress veilig moet zien te rijden", legt hij uit.

Oproep

Via de app van HartslagNu wordt Huizing zijn locatie bijgehouden. Mocht er een reanimatie binnen een straal van twee kilometer moeten plaatsvinden, krijgt hij een oproep. Laatst is Huizing voor de eerste keer met de AED uitgerukt. "Er was een melding niet zo lang geleden hier achter bij ons pand op het industrieterrein. Toen ben ik daar naartoe gegaan. Het was wel spannend en ook best wel een stap, je weet niet wat je gaat aantreffen daar."

"Het voordeel was dat er meer mensen kwamen die opgeroepen waren. Toen zijn we met z'n tweeën aan de slag gegaan. Het positieve eraan is dat we die persoon weer een hartslag konden geven. Toen de ambulance kwam hebben we nog meegeholpen, later hebben zij dat overgenomen. Dat heeft zeker een positieve bijdrage geleverd aan het herstel van deze persoon", vertelt hij.

Vijftien keer

In totaal is er tot nu toe vijftien keer een Volvo met AED uitgerukt naar een reanimatie. In zeker vier gevallen is het slachtoffer ademend naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat Huizing betreft wordt de proef doorgezet en breder uitgerold. "Ik kan me zo voorstellen dat in de toekomst bij de aankoop van een nieuwe auto er bijvoorbeeld een AED in zit. Er is zeker belang bij dat dit breder uitgerold wordt. Ik wil ook aan iedereen meegeven: heb je er belang bij, meld je dan aan of doe een reanimatiecursus."

De proef wordt in november afgerond.