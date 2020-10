Winterterrassen in Drenthe mogen, maar gemeente heeft laatste woord

Winterterrassen bij de horeca zijn in Drenthe toegestaan. Maar de gemeenten hebben het laatste woord en maken uiteindelijk hun eigen afweging bij welke lokale horecabedrijven ze het wel of niet toestaan. Dat hebben de burgemeesters gisteren afgesproken in het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio, waar ook de GGD inzit.

Maar er zijn wel enkele spelregels voor die winterterrassen. Het mogen geen afgesloten bouwwerken worden. Zo moeten ze in elk geval aan één kant open zijn en windschermen aan de zijkanten mogen maximaal anderhalve meter hoog zijn. Verder kijken gemeenten of terrassen zich verhouden tot bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en in hoeverre er overlast is voor omwonenden.

Veel gemeenten positief

Een ronde langs de twaalf Drentse gemeenten leert dat de meeste burgemeesters positief zijn om de horeca na flinke klappen eerder dit jaar door corona, in de winter toch wat extra ruimte te geven. "Wij willen de horecaondernemers juist in deze tijden meer veilige mogelijkheden geven", zegt burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen.

Ook de burgemeesters van Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo, Midden-Drenthe, De Wolden, Hoogeveen en Meppel willen de horeca helpen met hun winterterras. Zo lag er in Assen al een verzoek van de horeca-afdeling om tot maart winterterrassen toe te staan. Nu hebben ze tot 1 november toestemming voor grotere terrassen, zodat ze in deze coronatijd veilig gasten kunnen ontvangen.

Veiligheid en buren

Datzelfde geldt voor Meppel. Maar burgemeester Richard Korteland van Meppel tekent er wel meteen bij aan 'dat hij eerst aan de horeca zelf wil vragen wat ze voor de winterterrassen belangrijk vindt'. "Dan gaan wij kijken of we het ook mogelijk kunnen maken."

Volgens Korteland wordt daarbij gekeken naar aspecten als veiligheid, duurzaamheid, precario, afmetingen in de publieke ruimte en naar het belang van omwonenden. "En vervolgens is ook de vraag hoe lang een winterterras duurt", aldus Korteland. Hoogeveen wil ook meewerken aan winterterrassen, zo laat burgemeester Karel Loohuis weten, "mits aan alle voorwaarden voldaan wordt."

In Aa en Hunze is volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra niet echt sprake van grotere terrassen op gemeentegrond. "Ze zitten vooral op eigen grond. Maar als er behoefte is aan een speciaal winterterras, dan zijn we bereid, zolang het maar geen overlast geeft voor buren."

De Wolden staat er volgens burgemeester Roger de Groot ook positief tegenover. "Maar ik heb op dit moment niet in beeld wat exact de vraag is. We vinden het belangrijk dat ondernemers daar ook gezamenlijk overleg over hebben. En de gemeente is altijd bereid mee te denken", aldus De Groot.

Coevorden: 'Per geval wegen'

In de gemeente Coevorden zijn ze nog niet zover dat ze akkoord gaan met winterterrassen, meldt burgemeester Bert Bouwmeester. "We gaan er nog een standpunt over innemen. En dat kán een genuanceerd beeld opleveren wat per bedrijf en locatie kan verschillen." Coevorden wil het dus per geval wegen, meldt Bouwmeester. "Maar als je het bij de één wel toestaat, moet ook helder zijn waarom het wellicht bij een ander niet is toegestaan. Als dat niet kan, moet je het voor niemand toestaan."

In Westerveld en Noordenveld zijn ze er ook nog niet helemaal uit of ze wel of geen winterterrassen toestaan tot in maart. "Binnen het college van B en W moeten we de koppen nog bij elkaar steken hierover, en ik hoop dat we dat vandaag kunnen doen", zegt burgemeester Rikus Jager van Westerveld. Ook Noordenveld moet zich intern nog over de winterterrassen buigen. En dat zal snel moeten, want de vergunning voor meer terrasruimte in de gemeente loopt vandaag op 1 oktober af. Portefeuillehouder Henk Kosters is met vakantie, en kon dus niet reageren.

Ruimte voor ondernemers

Voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe, Marco Out, vindt het belangrijk dat ondernemers de ruimte krijgen voor winterterrassen, maar maakt ook een kanttekening. "Je moet als gemeente altijd een afweging maken, bijvoorbeeld als het gaat om omwonenden die ook te maken krijgen met de terrassen. Het moet wel passen op de plek waar de ondernemer het wil hebben, want niet overal is evenveel ruimte. Maar onze basishouding is om winterterrassen toe te staan."

"Elke gemeente heeft nu de taak om spelregels op te stellen, om te bekijken op welke manier de winterterrassen ingepast kunnen worden", zegt de voorzitter. Ook staat Out als burgermeester van Assen open voor de terrassen in de buitenlucht. "We willen het ook toestaan, maar net als voor alle andere gemeenten geldt dat het op een veilige en goede manier moet gebeuren."

