Ondanks flinke bezuinigingen investeert Emmen half miljoen euro

De gemeente Emmen wil onder meer investeren in een nieuw jongerencentrum in de wijk Angelslo (Rechten: RTV Drenthe/Ilona van Veen)

De gemeente Emmen gaat het komende jaar een half miljoen euro investeren in nieuwe projecten. Het college wil onder meer geld beschikbaar stellen voor meer boa's, een jongerencentrum in Angelslo en de sportparken in Emmer-Compascuum en Veenoord/Nieuw-Amsterdam.

In mei werd bekend dat de gemeente Emmen de komende jaren 12 miljoen euro moet bezuinigen. Toen gaf de gemeente aan dat vanwege die bezuinigingen de komende tijd geen ruimte zou zijn voor investeringen in nieuwe projecten. Maar daar komt het college nu dus op terug. De gemeente Emmen geeft in haar begroting van 2021 aan het belangrijk te vinden om te 'investeren in de toekomst van onze samenleving' en heeft ondanks alle bezuinigingen een 'beperkt bedrag' kunnen vrijmaken voor een aantal projecten.

Waarin gaat de gemeente investeren? Meer boa's op straat

Moderniseren sportpark Veenoord

Vernieuwing sportpark Emmer-Compascuum

Drents Energieloket

Jongerencentrum Angelslo

Herontwikkeling Biochron (Rensenpark)

Emmen Studiestad

De gemeente heeft een flinke rij projecten waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld (de bovenste lijst is nog niet volledig). Het gaat om projecten die het komende jaar samen een half miljoen euro gaan kosten maar ook de jaren daarna nog behoorlijke aanspraak doen op de portemonnee van de gemeente Emmen. Dit komt doordat de kosten van de nieuwe plannen worden verspreid over meerdere jaren.

Waar gaat de gemeente wel op bezuinigen? Gemeentewinkels gaan dicht

Budget voor dorpen en wijken gaat omlaag

Minder geld voor mantelzorg

Minder geld voor cultuur en sport

Minder geld voor onderhoud gebouwen en groen

Minder geld voor bedrijfsvoering gemeente

Verder gaat de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB) verhogen met vijf procent en ook gaan de parkeertarieven in de gemeente Emmen omhoog. Van de twaalf miljoen euro die komend jaar bezuinigd wordt, is een deel gereserveerd voor tegenvallers, zoals de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Want ook voor Emmen is het afwachten wat de crisis op langere termijn voor gevolgen gaat hebben voor de gemeente.



De begroting 2021 van de gemeente Emmen wordt vanochtend toegelicht op het gemeentehuis in Emmen. Later deze dag meer details over de bezuinigingen en investeringen van de gemeente Emmen.

