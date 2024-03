Daniël Lohues brengt nieuwe plaat 'Nou' uit: 'Gewoon gemaakt wat ik wilde'

Na twee jaar is het voor de fans van Daniël Lohues dan eindelijk weer zover: een nieuwe plaat. Gisteren bracht de Ericaan zijn album Nou uit. Een plaat met 14 Drentstalige nummers.

Waar Lohues op zijn vorige albums vaak gebruikmaakte van een begeleidingsband, lijkt Nou volgens RTV Drenthe-presentator René Steenbergen meer solistisch. "Ik weet het niet, ik heb hem gewoon gemaakt. Ik dacht: 'Ik maak gewoon wat ik aan het maken ben.' Ik heb het in oktober geschreven en de eerste twee weken van november heb ik het opgenomen", zegt Lohues.

Dertig nummers

Lohues had in eerste instantie dertig nummers geschreven die op de plaat zouden kunnen komen. "Ik heb hem gemaakt als lp, daarom staan er ook maar 14 op. Ik had een stuk of dertig. Op een lp kunnen minder dan op een cd. Je raakt eraan gehecht, je kent elk detail en dat moet je dan ook even een poos weer niet luisteren. Nu is hij al vroegtijdig het huis uit, ik heb mijn ding erin gestopt. Het blijft een mooi proces", legt de Ericaan uit.

De nummers die de plaat niet gehaald hebben, bewaar Lohues op een speciale plek. "Het ligt wel ergens, vooral in mijn kop. Misschien komt er nog een keer een reden om het wel uit te brengen. Het is er, maar ik ben alweer bezig met nieuwe nummers. Het gebeurt in de praktijk eigenlijk nooit dat ik een ouder nummer nog op een nieuwe plaat zet."

Theatertour

Bij een nieuw album hoort ook een nieuwe tour. Lohues doet nu tal van theaters door het hele land aan, dan speelt hij ook de nieuwe liedjes van Nou. Lohues: "Ik heb al veel leuke reacties gehad. Tijdens mijn theatershow doe ik meer nieuwe nummers dan ik anders doe. Ik had veel te veel nummers, dus moest kiezen. Het is lekker om nieuwe dingen te spelen. Ik vind theater heel mooi werk. Liedjes doen en de verhalen eromheen. De stilte in het theater is heel mooi en dat je heel zachtjes kunt, akoestisch vind ik heel mooi."

Inmiddels zijn bijna alle theatershows van Lohues uitverkocht. Voor sommigen zijn nog een aantal kaarten beschikbaar. "Dat is ongelooflijk, ik mag niet klagen", zegt hij, als op de achtergrond de deurbel gaat. Een postbezorger komt hem een rond pakketje brengen. De tour duurt tot 16 juni. Dan wordt hij afgesloten in het Atlas Theater in Emmen. "Vandaag moet ik naar Ulft, dat is heel mooi daar, daar heb ik de eerste twee platen opgenomen. Het is mooi dat mensen terugkomen en dat er ook nieuw publiek bijkomt, ook jongeren."

Na de tour zal Lohues gaan reizen. Onder andere Amerika en Frankrijk staan op de agenda. Daarnaast zal hij in december, tijdens de adventtijd, samen met een barokorkest bewerkingen van eigen nummers ten gehore brengen in de theaters.

Koningsdag

Op 27 april is Lohues samen met Bouke en Jannes een van de hoofdartiesten langs de route die de koninklijke familie op Koningsdag door Emmen-centrum aflegt. De Ericaan sluit de dag af op de mainstage op het Raadhuisplein.