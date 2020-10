Zo ziet de nieuwe IC van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen eruit

Het ziekenhuis gaat de komende tijd meer afdelingen verbouwen en deze intensive care is de eerste. Anderhalf jaar is eraan gebouwd. Gisteren lagen er nog dummy's in de bedden en waren medewerkers nog bezig met de aankleding van de afdeling, maar vandaag worden de eerste patiënten verwelkomt. Alle apparatuur is hypermodern en de vleugel is ingericht volgens de nieuwste inzichten in de zorg.

De vorige intensive care-afdeling was dertig jaar oud en voldeed niet meer aan de laatste eisen. Ook is een operatiekamer verbouwd en opgeschoven naar die afdeling.

'Een andere wereld'

"Met deze plek zijn we voor de komende tien, vijftien jaar helemaal toekomstbestendig", vertelt afdelingshoofd Klaasje van der Laan over de nieuwe afdeling. "Het is hier een andere wereld: veel meer ramen, dus meer licht en ook meer ramen tussen de kamers. De bedden staan ook zo, dat de patiënt altijd naar buiten kan kijken als hij of zij dat wil."

Die transparantie is een van de huidige zorginzichten die het voor de patiënt én de arts aangenamer maken. Zo is de vleugel zo ingedeeld dat in het midden de werkruimte van de artsen is. Daaromheen zitten de kamers van de intensive care en de hartbewaking, gescheiden door glazen wanden, zodat de patiënten en artsen elkaar kunnen blijven zien.

Familiekamer

"Wat ook heel belangrijk is, is de aanwezigheid van familie", vertelt Van der Laan. "Dat is nu veel meer geïntegreerd dan dertig jaar geleden. Daarom hebben we meer ruimte rondom de bedden en op enkele kamers is het zelfs mogelijk te overnachten." Daarnaast is er een zogeheten familiekamer aan het begin van de vleugel. Dat is een soort hotelkamer met daarbij een keukentje, waar familieleden kort kunnen verblijven.

Een werkgroep bestaande uit architecten en artsen heeft maandenlang aan de tekentafel gezeten om de afdeling te ontwerpen. Van der Laan legt uit dat er aan alles is gedacht: "De architect heeft bijvoorbeeld gekozen voor afbuigende hoeken, dus puntloos. Dat geeft een open sfeer op de afdeling. Natuurlijk wil niemand op een IC liggen, maar als het dan toch moet, kom dan maar hier."

Minder piepjes

Dankzij sensoren gaan de deuren met een simpele handbeweging open en alle machines laten zo min mogelijk piepjes horen. Ook hebben sommige kamers een speciale lift, waarmee patiënten in zithouding uit het bed gehesen en in de stoel gezet kunnen worden. Dat is goed voor de bloedsomloop en op die manier kunnen ze makkelijker naar buiten kijken.

Bestand tegen corona

De nieuwe IC en hartbewaking zijn goed opgewassen tegen een nieuwe corona-uitbraak. "We hebben allemaal eenpersoonskamers die we dus apart kunnen isoleren", zegt Van der Laan. "Daarnaast kunnen we een kantoor met flexplekken snel ombouwen tot patiëntenkamers, zodat de IC en hartbewaking bij elkaar kunnen blijven, ook al het volloopt met coronapatiënten."