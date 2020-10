21 woningen erbij in Westerbork

De gemeente neemt speciale maatregelen om te zorgen dat deze woningen ook voor starters blijven. In het bestemmingplan komt te staat dat alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot maximaal 50.000 euro in aanmerking komen voor het kopen van de woningen. Daarnaast moeten de kopers maatschappelijk en economisch gebonden zijn aan de gemeente.

'Betaalbaar blijven'

Volgens wethouder Dennis Bouwman is het belangrijk dat deze locatie betaalbaar is. "Daarom bouwen we woningen voor verschillende doelgroepen. Er is in Westerbork behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen. Op deze plek gaan we, samen met de woningbouwcorporatie, in die behoefte voorzien."

De woningen worden gebouwd in samenwerking met woningcorporatie Woonservice, zegt Leon Vries. "In Westerbork is er behoefte aan meer woningen, zowel huurwoningen als koopwoningen voor starters. Met de ontwikkeling van De Lindelaar-locatie kunnen wij in deze behoefte voorzien.

Basisschool De Lindelaar zit sinds 2015 met CBS de Wegwijzer onder een dak in het multifunctionele gebouw de Groene Borg.