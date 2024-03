Aantal asielzoekers in Ter Apel 'blijft schipperen' tussen 2000 en 2200

Het is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) al ruim een week niet gelukt om onder het maximumaantal asielzoekers dat in Ter Apel overnacht te komen. Afgelopen nacht sliepen er 2.143 mensen in het aanmeldcentrum. "Het blijft schipperen tussen de 2000 en 2200", zegt een woordvoerder van het COA.

Dat zijn 23 mensen minder dan in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook sliepen er in 2e Exloërmond nog eens 206 asielzoekers. Tot op heden is er nog geen alternatief gevonden voor de noodopvang in 2e Exloërmond. Die sluit eind deze maand de deuren.