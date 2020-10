Winkelketen Action in leegstaande Albert Heijn-pand in Zuidlaren

Eigenaar en ondernemer Hans Hendrikse is blij dat hij 'een mooie trekker' heeft gevonden voor zijn voormalige Albert Heijn-pand. "Het is belangrijk voor de andere winkels aan de Stationsweg dat zo'n winkel erin komt. Dat trekt toch ook veel publiek zo'n prijsvechter, net als onze supermarkt al die jaren."

Goede huurder zoeken

Hendrikse zit sinds een jaar met zijn vernieuwde full-service Albert Heijn op het voorterrein van de vroegere Prins Bernhardhoeve. Afspraak met de gemeente Tynaarlo was dat hij z'n best zou doen om een goede huurder voor zijn lege pand te vinden, waar de andere winkels aan de Stationsweg ook baat bij zouden hebben. Dat is volgens hem nu het geval. "Zo'n winkel hebben we in het dorp nog niet gehad, en ik verwacht toch dat loop er flink in zal komen in dit stuk winkelgebied", verwacht Hendrikse.

De Action opent op 24 oktober de deur aan de Stationsweg in Zuidlaren (Rechten: Hans Hendrikse)

De ondernemer spreekt wel van 'een voorlopig huurcontract'. Want met de Albert Heijn mag hij nu dan eindelijk op de plek zitten waar hij al jaren naartoe wilde. Voor de toekomst is nog onzeker of zijn winkel daar definitief mag blijven. Want er staat in principe een noodwinkel. De Stationsweg is bij de gemeente nog altijd in beeld als beoogde locatie voor een full-service supermarkt, al is het huidige pand daar veel te klein voor.

Toekomst AH nog onzeker

Volgens het centrumplan Zuidlaren van de gemeente is er in Zuidlaren plek voor drie full-service supermarkten: eentje op het PBH-terrein, één aan de Stationsweg en de Jumbo kan uitbreiden richting de Grote Brink. Maar Aldi, die nu nog in Annen zit, aast ook op de plek op het PBH-terrein, waar de Albert Heijn nu tijdelijk zit. De gemeente hanteert het motto 'dat ze een gelijk speelveld moet bieden', ook al heeft de Albert Heijn door juridische procedures nu een tijdelijke plek af weten te dwingen voor vier jaar.

Of Hendrikse ook de beslissende strijd gaat winnen met zijn Albert Heijn op het PBH-terrein, is nog altijd onduidelijk. Hij zegt al wel gesprekken te hebben gehad met de gemeente, maar meer wil hij er niet over kwijt.

