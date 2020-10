Aantal coronabesmettingen De Omloop Norg verder gestegen

Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuis De Omloop in Norg is opnieuw gestegen. Een bewoner en een medewerker zijn positief getest op het virus. Daarmee komt de teller op twintig bewoners en negen medewerkers met het coronavirus.

Acht bewoners van het verpleeghuis zijn de afgelopen dagen overleden aan het coronavirus: een derde van het totaal aantal bewoners.

Rooster maken lastig

Het wordt volgens medisch directeur Inge Pesch van zorginstelling Dignis, waaronder De Omloop valt, steeds lastiger om de roosters nog rond te krijgen door het hoge aantal zieke medewerkers. "Er is veel ondersteuning van andere locaties en ook verpleegkundigen die daar werken zetten we in De Omloop in. Maar het wordt steeds lastiger om een planning te maken", vertelt ze.

Voor medewerkers is de situatie volgens Pesch een groot drama, maar ook voor bewoners en hun familieleden. In het verpleeghuis wonen mensen met dementie en niet alle bewoners snappen wat er aan de hand is. "Het virus heeft een grote invloed op hun leefomgeving. De cliënten die negatief getest zijn, zitten apart in de omloop en al onze verpleging loopt in beschermende pakken rond. Dat heeft heel veel impact op de mensen", zegt Pesch.

Eerste besmetting onbekend

Hoe het virus heeft door kunnen dringen tot het verpleeghuis, weet Dignis nog niet niet. Wel is volgens Pesch de datum bekend waarop de besmettingen waarschijnlijk hebben plaatsgevonden. "We zien dat veel medewerkers die in een bepaald weekend hebben gewerkt nu corona hebben. Maar op welke manier het virus binnen is gekomen, zijn we nog druk aan het onderzoeken."

De Omloop blijft dicht totdat er geen bewoners meer symptomen van het coronavirus hebben. Positief geteste bewoners worden behandeld in het verpleeghuis.

