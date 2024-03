Speelgoedmuseum viert 50-jarig bestaan Playmobil met 'terracottaleger'

Een enorme roze draak met lampjes, vitrines vol piraten en een diorama met een heel middeleeuws dorp. Alles gemaakt van Playmobil. Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden is bezig met een nieuwe expositie over het speelgoedmerk, dat vijftig jaar bestaat.

"Ik heb er vroeger zelf ook heel veel mee gespeeld en daar heb ik heel warme herinneringen aan", zegt directeur Jantina van der Broek. Ze glundert bij het zien van de grote draak die in het museumcafé staat. "Het is het pronkstuk van onze verzameling. En die staat hier op deze plek, want de deur naar de expositieruimte is te klein."

Her en der verspreid door het museum staan ook een aantal manshoge Playmobilpoppen. Van der Broek: "Het Drents Museum had het terracottaleger en dat was natuurlijk heel spraakmakend. Maar toen kwam Playmobil hier met twee vrachtwagens en daar kwamen al die poppen uit. Dit lijkt wel het terracottaleger, maar dan van Playmobil."

'Extreme hobby'

Voor het inrichten van de expositie zijn speciaal twee dioramabouwers uit Tilburg ingevlogen. Een diorama is een bouwwerk waarbij iets uit de werkelijkheid wordt nagemaakt. Het hele weekend zijn Arno en Ingrid Vermolen bezig om honderden poppetjes op de goede plek te zetten. Ze bouwen in Roden een Middeleeuws dorp na met Playmobil.

"Het is voor ons echt nog steeds een spel", zegt Arno Vermolen. "Als het heel serieus zou worden is voor ons de lol en de hobby er snel af."