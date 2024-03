Jaarlijks 100 miljoen naar bevingsgebied: 'Drenthe hoeft zich geen zorgen te maken'

De conclusies van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning logen er niet om. Na tientallen verhoren, het doorspitten van stapels documenten en langdurig onderzoek, concludeerde de commissie februari vorig jaar dat Nederland na 60 jaar gaswinning een ereschuld heeft in te lossen. Decennia later is de tijd aangebroken voor ruimhartige compensatie van het Noorden.

Oud-PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft als zogeheten kwartiermaker de opdracht om samen met Groningers en inwoners van Noord-Drenthe een sociale agenda op te stellen. Een programma met speerpunten om onderwijs, leefbaarheid en gezondheid van mensen te verbeteren en armoedeproblemen aan te pakken.

Nijboer mag plannen maken die jaarlijks zo'n 100 miljoen euro kosten. En dat voor de komende 30 jaar. Daarmee moet een 'Nij Begun' worden gemaakt, zoals het kabinet omschreef. De oud-politicus is deze maand begonnen met zijn oor te luister leggen bij inwoners van het bevingsgebied. Wat willen zíj dat er gebeurt?

'We moeten kiezen'

"Er zijn vier bijeenkomsten over de sociale agenda, waar iedereen kan zeggen wat-ie ervan verwacht, en waar we ons op moeten richten", zegt Nijboer in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Donderdagavond staat Nijboer vanaf 19.30 uur in De Postwagen in Tolbert om naar de wensen van bevingsgedupeerden te luisteren. Dichter bij Drenthe komt Nijboer tijdens de bijeenkomsten niet. "Maar ik neem Drenthe zéér serieus in mijn opdracht mee", maant hij tot gerustheid. "Het is niet zo dat Drenthe zich zorgen moet maken, omdat ik er geen oog voor heb."

In de twee inloopavonden tot nu toe, hoorde Nijboer bij wat er leeft onder de inwoners. "Ik kan wel tientallen voorbeelden noemen. Maar we kunnen niet alles. We móéten kiezen."

Armoede, jeugd en trots van het Noorden

Nijboer, die 11 jaar lang in de Tweede Kamer zat, is zich bewust van de wensen op de verlangenlijstjes. Hij somt drie probleemvraagstukken op waarop inwoners verbetering hopen. "De eerste is armoede. Daar hangt weer van alles mee samen, zoals stress en schulden. Tweede is de jeugd. Daar gaat het niet zo goed mee; corona heeft erin gehakt. En die schade, die is nog niet weg. Daar komt nog stress bij van de aardbevingen. En de schoolprestaties staan onder druk."

Tot slot hoort Nijboer veelvuldig de trots van noorderlingen terugkomen in de gesprekken. "Mensen zeggen: we zijn trots op ons gebied. Dat geldt óók voor Noord-Drenthe. Er zit echt een boel trots, in een gebied dat gekrenkt is. De initiatieven die mensen nemen", adviseert Nijboer: "Waardeer en versterk dat."