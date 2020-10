Verdachte overvallen op bakkersgezin Witteveen vrijgelaten

De Assenaar zou eind januari en op 13 februari vorig jaar het huis van het gezin naast de bakkerij aan de Mr. J.B. Kanweg zijn binnengedrongen. De eerste keer probeerde hij een geldkistje mee te nemen, maar werd hij betrapt door de bakker en zijn zoon. Na een worsteling ging de 51-jarige verdachte ervandoor. De politie zocht de omgeving af, maar kon hem niet vinden.

Pistool tegen hoofd

Twee weken later stond hij 's avonds opnieuw in de woning en kreeg de vrouw van de bakker, die op dat moment alleen thuis was, een geweer tegen haar hoofd. Ze kon geen kant op, omdat ze MS heeft en in een elektrische rolstoel zit. De man eiste geld en ging er uiteindelijk met twee geldkistjes vandoor.

Hoger beroep

De 51-jarige Assenaar werd in augustus aangehouden. De raadkamer van de Rechtbank Noord-Nederland verlengde begin september zijn voorarrest met dertig dagen. De man is tegen die beslissing in beroep gegaan bij het hof in Leeuwarden. Dat heeft begin vorige week besloten dat de man het verdere onderzoek in vrijheid mag afwachten.

Lees ook: