Drentse vrijwilligers steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Liefst veertig vrijwilligers helpen vanochtend met alle klusjes in Anloo. Een grote groep gaat met grijpers en vuilniszakken over straat; enkele heren ruimen de berging van de school op en een aantal dames werkt aan de moes- en pluktuin.

"NLdoet is een vast ankerpunt elk jaar", zegt Elsje Zaalberg. Zij coördineert de klussen die in Anloo gedaan worden. "Er is een meisje bij, die is nu acht. Toen ze twee was zat ze al op haar knietjes naast haar moeder in de moestuin."

Honderden klusjes op zoek naar vrijwilligers

NLdoet zijn de landelijke actiedagen van het Oranjefonds. Dit jaar worden die gehouden op 15 en 16 maart. Sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen hun klusjes op de website zetten en vrijwilligers kunnen daarop inschrijven. Op de website staan alleen in Drenthe al enkele honderden klusjes open.

Kinderboerderij 'De Beestenbult' in Hoogeveen staat ook op de lijst. Ook hier wordt gewerkt aan een pluktuin, maar tegelijk wordt ook de verlichting vervangen. "Dit zijn de dagen waarop je net even de klusjes en het onderhoud kan doen" zegt Linda Thalens van de kinderboerderij. "Vele handen maken licht werk."

'Het verbindt mensen'

Ook de vrijwilligers die helpen zeggen daar veel uit te halen. Zo helpt Ina Jelies in Anloo in de tuin. "Wat hier leuk aan is? Je maakt met z'n allen iets. Je zet wat neer voor de kinderen, voor de school en voor het dorp."

Achterop het terrein van de kinderboerderij in Hoogeveen helpt vrijwilliger Jessica Dijkstra met onderhoud aan de bankjes. "Lekker in de buitenlucht, het is droog. Ik vind het wel leuk. Ik kan ook mijn eigen tuin doen, maar dit is weer eens wat anders."