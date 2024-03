Provincie wil culturele attracties in etalage, maar 'schip met geld vaart niet naar binnen'

Cultuur doet ertoe, wil het provinciebestuur duidelijk maken in de plannen die deze week zijn ontvouwd. Er moet structureel 2 miljoen euro bij, voor een totaalbedrag van 21,5 miljoen euro om de cultuursector in de benen te houden.

Maar gaat de Drentse cultuurwereld op de schop? Daar hoeven we geen rekening mee te houden, zegt cultuurgedeputeerde Jisse Otter (BBB). "Voor 80 tot 90 procent gaan we door met datgene waar we mee bezig waren", zegt hij in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Onderscheid

Wel wordt her en der wat gefinetuned. Zo wil de provincie een zogeheten naoberschapsfonds in het leven roepen, een financieel appeltje voor de dorst voor kleinschaligere evenementen. Voorheen klopten zij rechtstreeks aan bij de provincie, straks is een half miljoen euro beschikbaar waar de 'kleinere spelers' uit kunnen putten.

En die 'grotere spelers', daar moet vooral de nadruk op liggen, in de jaren die komen. Otter noemt er een aantal: "Peergroup, Into Nature, Garage TDI en de musea." Nieuw is het Veenpark, dat zich in het illustere rijtje van culturele trekpleisters heeft geschaard. "Daar zijn nog stappen te maken", spoort Otter aan. "Maar we willen dat het verder doorgroeit, en ondersteunen dat."

Ook festivals staan op het prioriteitenlijstje van de provincie. Net als andere cultuurtrekkers staat hierachter een 'plus' genoteerd in de begroting. Al nuanceert Otter het beeld dat er gouden bergen naar cultuur zouden gaan. "Het gaat niet altijd om tonnen, hoor. Wel om tienduizenden euro's. Het is niet zo dat het schip met geld bij alle instituten naar binnen vaart."

Inflatie

De jaarlijkse 2 miljoen 'extra' zijn er voornamelijk vanwege de inflatie. Niet alleen de consument merkt dat, óók de cultuursector staat onder grotere financiële druk, legt Otter uit. "Daarnaast willen we een aantal zaken stimuleren. En de instellingen die het Drentse cultuurnetwerk dragen, geven we wat extra's."

Ander speerpunt zijn de jongeren, die de provincie graag voor Drenthe wil behouden. "De creatievelingen die we hebben, moeten niet de provincie uit als ze ergens aan willen deelnemen. Je hoopt dat als men hier blijft, het uit zichzelf voortzet, zodat het cultuuraanbod op langere termijn op een goed niveau blijft."

'Den Haag moet meer betalen'

En al die plannen, dat moet wat kosten. Drenthe klopt geregeld aan in Den Haag om wat geld voor cultuur los te peuteren, maar tot ontevredenheid van Otter leunt het Rijk te veel achterover. "We vinden dat er meer geld van de overheid bij moet, zodat we een volwaardige culturele sector in de benen kunnen houden."

Deze boodschap is onlangs nog overgebracht bij kersvers demissionair cultuurstaatssecretaris Fleur Gräper (D66). "Er is voldoende gezaaid, het is wachten op de oogst", kijkt Otter verwachtingsvol vooruit.